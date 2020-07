Benevento, il gol più bello? Quello di Sau a Chiavari Dazn ha scelto quello, ma fanno lustrare gli occhi anche quello con l'Ascoli e con la J. Stabia

Nove gol senza mai tirare un rigore. Iemmello, che è il capocannoiere di questo campionato, di gol ne ha segnati 17, ma nove di questi sono stati dagli undici metri. Marco Sau sarebbe avanti in quella classifica e non solo a Iemmello. Ovviamente è il giocatore giallorosso che ha segnato di più su azione: 9 reti in 24 partite, quasi uno ogni tre (anche Viola è a 9, ma con 4 rigori). Gol importanti e belli, Pattolino ha ritrovato la sua antica vena. Tanto da dividere i critici sulla votazione della rete giallorossa più bella dell'anno. Dazn ha votato e non ha avuto dubbi: la più bella è quella realizzata dal sardo alla Virtus Entella il 22 febbraio: stop di petto e giravolta di destro a infilare l'angolo. Un gol d'autore, roba da tramandare ai posteri come un'autentica opera d'arte. Un “gancio cielo” lo definimmo allora, che se fosse stato un canestro lo avrebbe potuto realizzare solo Kareem Abdul Jabbar, uno degli astri più grandi nel firmamento di stelle dell'NBA.

Ma Marco Sau ha regalato anche altro nel corso del campionato. Sera del 29 dicembre, serviva una prodezza per salutare degnamente il 2019. E quella arrivò. Tacco magico a lasciare di stucco difensori e portiere dell'Ascoli, un altro gran gol, di quelli che in B sono autentiche perle rare, offuscato (dannazione!) proprio nella stessa azione dall'infortunio di Antei, che nell'intervento a centrocampo ci rimise i legamenti crociati del ginocchio. Quella sera il bomber di Sòrgono colpì tre volte, portandosi a casa il pallone della gara. Bello e importante anche il gol all'Arechi. Storico e da campione qual è, quello rifilato alla sua vecchia Juve Stabia la sera del 29 giugno: finta di tirare, “pettinata” al pallone e staffilata di sinistro sotto la traversa. Così, giusto per mettere un marchio importante alla partita che doveva sancire la promozione matematica in serie A.

Si è ripreso la massima serie e non lo ha fatto in maniera banale, ma da gran protagonista: era quello che cercava dopo un paio di stagioni in chiaroscuro. “Ho scelto Benevento proprio per tornare in A”, ha sempre detto. Ora che rivede il paradiso può di nuovo scatenare i suoi tifosi al coro mai tramontato di “Omalleo simpallao segna sempre Marco Sau”.