I bookmaker quotano il Benevento in Europa League Il piano societario intriga i betting analyst e una strega qualificata varrebbe 50 volte la posta

Non sono solo le noste sensazioni ad essere diverse rispetto a quella prima volta del 2017. Allora la promozione in A ci prese alla sprovvista, non eravamo preparati, ci sentimmo quasi catapulti in una realtà surreale. Le prime sconfitte (soprattutto quel 6 a 0 di Napoli) fecero il resto.

Ora sembra tutto diverso: questa promozione l'abbiamo voluta e soprattutto l'abbiamo conquistata col piglio dei grandi. E ora la società mostra una sicurezza che nel 2017 non aveva. E allora le nostre sensazioni diventano quelle di tutti, soprattutto dei bookmaker che prendono alla lettera le voglie del presidente. L'Agipro riporta il tabellone della Sisal Matchpoint, sul quale è aperta la caccia alla qualificazione dell'Europa League del prossimo campionato. Dice l'Agipro che il piano del presidente Vigorito intriga i betting analyst, tanto da indurli a fissare un grande obiettito entro i prossimi due anni. L'Europa League, appunto. Che se conquistata dal Benevento entro il giugno del 2022 pagherebbe 50 volte la posta. Sognare non costa nulla, scommettere può addirittura far guadagnare qualcosa a chi crede nell'impresa della strega.