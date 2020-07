Serie B, Pisa più in forma di tutte. Sette punti per la Strega La classifica della serie B post sospensione. Brillano i toscani

Sono state quattro le partite giocate dalle compagini di serie B dopo la sospensione del campionato. Riprendere in seguito a tre mesi di inattività non è facile per nessuno, aspetto testimoniato evidentemente dalla classifica maturata nel corso degli ultimi 360 minuti di gioco. Applausi per il Pisa che ha dato vita a una vera e propria partenza sprint: i toscani hanno racimolato dieci punti, facendo meglio di tutti. Bene anche il Cittadella fermo a nove, così come il Trapani che nonostante le grandi difficoltà societarie ha portato a casa otto punti. Il Benevento è fermo a sette, grazie ai successi contro Cremonese e Juve Stabia, intervallati dal pareggio di Empoli. La sconfitta di Crotone ha interrotto un lungo periodo di imbattibilità, con la compagine di Inzaghi che comunque ha già festeggiato la promozione in serie A. Al di sotto della Strega ci sono ben sedici squadre nell'arco di quattro punti. Una classifica ampiamente dimostrabile dall'equilibrio mostrato nel post lockdown. L'unica compagine che ha sempre perso è la Juve Stabia: per la truppa di Caserta è un periodo negativo, con la zona play out che si è avvicinata in maniera considerevole. Servirà una scossa per conquistare la salvezza. Da menzionare anche il recupero tra Cremonese e Ascoli, non conteggiato nella classifica riportata in basso. Con quei tre punti i grigiorossi si porterebbero a sei lunghezze con una gara in più.

Ecco la classifica delle ultime quattro giornate:

Pisa 10

Cittadella 9

Trapani 8

Benevento 7

Cosenza 7

Venezia 7

Pordenone 7

Spezia 6

Crotone 6

Chievo 5

Empoli 5

Salernitana 5

Perugia 4

Pescara 4

Ascoli 4

Virtus Entella 4

Cremonese 4

Frosinone 4

Livorno 3

Juve Stabia 0