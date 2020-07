Inzaghi: "Il nostro segreto? Non ci siamo mai accontentati" Il tecnico del Benevento a Sky: "Orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi"

Intervista ai microfoni di Sky per Pippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento ha spiegato le ragioni che hanno portato la sua squadra a dominare il campionato di serie B, conquistando la promozione con ben sette giornate d'anticipo:

"Quello del Benevento è un gruppo straordinario. Il nostro segreto è stato il non esserci mai accontentati: quando abbiamo avuto 10-15 punti di vantaggio faticavo a pensare che i ragazzi non mollassero di un centimetro, invece siamo arrivati ad avere un vantaggio di 24-27 punti e ancora erano sul pezzo. Non si batte altrimenti un record che durava da 44 anni e non si vince un campionato difficilissimo come le Serie B con 7 giornate di anticipo. Esserci riusciti è un qualcosa di storico. Sono contento che i ragazzi abbiano capito cosa vuol dire vincere un campionato e cosa significhi invece entrare nella storia del calcio, perché questa squadra fra 30/40 anni sarà ricordata per quello che ha fatto. Io sono contento per loro e sono orgoglioso di essere stato il loro allenatore. Pensavo e speravo di vincere il campionato perché sapevo di avere un presidente forte, un direttore sportivo che mi seguiva da anni, una squadra tosta: come era successo a Venezia, quando ci sono queste basi e mi permettono di lavorare con il mio staff nel modo che sappiamo, di solito succede quello che poi è successo".