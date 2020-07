Benevento - Venezia, la conferenza di Inzaghi Il tecnico giallorosso presenta l'incontro alla stampa

Il Benevento è determinato a riscattare la sconfitta subìta la scorsa settimana a Crotone. Un risultato giunto pochi giorni dopo i festeggiamenti per la promozione in serie A, interrompendo la striscia di risultati utili consecutivi. Smaltita la sbornia delle celebrazioni, la Strega è pronta a riprendere la marcia trionfale cercando di ottenere il massimo dei punti nelle sei gare che restano alla fine dei giochi. Domani i giallorossi saranno di scena al Vigorito contro il Venezia. Il tecnico Inzaghi ha presentato così alla stampa l'incontro con la sua ex squadra:

"Ciò che è successo a Crotone era preventivabile. Non posso chiedere più nulla a questi ragazzi perché vincere a sette giornate dalla fine, con un vantaggio evidente su formazioni forti, vuol dire che è stato fatto qualcosa di unico. Ho chiesto solo di chiudere degnamente. Non dobbiamo riscattare nulla, vanno solo ringraziati a vita. Hanno cercato di fare il massimo, alla fine del primo tempo ho anche urlato ma mi sono guardato allo specchio dicendomi "cosa sto combinando?". Dobbiamo usufruire di queste sei partite come se fossero un mini campionato in vista della serie A. Qualcuno deve mettersi in mostra, altri sono chiamati a guadagnarsi il posto per il prossimo anno. In questi due giorni li ho visti bene, mi auguro di fare una buona gara contro un avversario che ha degli stimoli".

SINGOLI - "Vokic è ancora lontano dal recupero. Per Viola e Sanogo siamo sulla strada giusta, sabato si alleneranno con noi. Mi auguro di averli a Trapani. Speriamo che Viola riprenda da dove abbiamo lasciato perché tiene molto a continuare la sua ottima stagione".