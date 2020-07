Benevento - Venezia 0-1 (LIVE) I giallorossi sfidano i lagunari al Vigorito

52' Venezia in vantaggio: a violare la porta difesa da Montipò è Montalto con un tiro dalla distanza che beffa l'estremo difensore gialloroso anche a causa di una leggera deviazione

22:02 Comincia il secondo tempo: primo cambio per il Venezia con l'ingresso di Caligara al posto di Maleh

47' Fine primo tempo: Benevento - Venezia 0-0

45' Due minuti di recupero

43' Giallo anche per Lollo

36' Ci prova Maggio dalla distanza: Lezzerini respinge

35' Capello sul filo del fuorigioco si invola verso Montipò, ma spedisce la palla di poco sul fondo

34' La gara scorre via senza particolari emozioni: la stanchezza comincia a fari sentire

29' Ammonito Longo per fallo su Letizia

23' E' il Venezia la squadra che costruisce di più. Il Benevento difende, limita gli spazi e cerca di affondare con dei guizzi

14' Risponde il Venezia: errore di Barba che permette a Longo di andare alla conclusione sul primo palo, ma Montipò respinge

10' Occasione per il Benevento: palla in profondità di Insigne per Tello che si trova a tu per tu con Lezzerini, il colombiano va alla conclusione ma viene neutralizzato dall'estremo difensore avversario

8' Il Venezia continua a spingere, ma il Benevento non lascia spazi

3' Partenza aggressiva del Venezia

20:59 Comincia la partita. Il Benevento attacca da curva sud verso curva nord

20:57 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per il match tra Benevento e Venezia, valido per la 33^ giornata del campionato di serie B. La Strega, fresca di promozione con ben sette partite d'anticipo, è determinata a chiudere la stagione nel migliore dei modi tornando alla vittoria dopo la sconfitta rimediata allo Scida contro il Crotone. Inzaghi ha scelto la migliore formazione possibile: in avanti riposa Moncini, con il peso dell'attacco che verrà supportato da Marco Sau. Assente Schiattarella che non figura neanche in panchina. Ecco le formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Barba, Letizia; Hetemaj, Del Pinto, Tello; Insigne, Improta; Sau. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Volta, Pastina, Basit, Gyamfi, Di Serio, Moncini, Gentile, Alfieri. All.: Inzaghi

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Marino, Ceccaroni; Lollo, Fiordilino, Maleh; Capello; Montalto, Longo. A disp.: Bertinato, Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Vacca, Caligara, Zigoni, Monachello, Riccardi, Cremonesi, Firenze. All.: Dionisi