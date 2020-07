Benevento, Sau: "Felice per la doppia cifra" L'attaccante giallorosso: "Peccato non aver centrato la vittoria dopo la sconfitta di Crotone"

E' stato l'autore del gol che ha permesso al Benevento di riagguantare il Venezia. Per Marco Sau è il decimo sigillo, un obiettivo personale raggiunto che sottolinea l'ottima stagione del folletto sardo:

"Sono felice di questo traguardo raggiunto, ci tenevo molto dopo la passata stagione. Avevo tanta voglia di riscattarmi. Sono contento del mio rendimento e sarà sicuramente importante per il futuro. Per quanto riguarda oggi, ci tenevamo a fare bene dopo la sconfitta di Crotone. Eravamo riusciti a riprenderla, peccato non aver centrato la vittoria. E' chiaro che le motivazioni giocano un ruolo importante, poi scendere in campo in questo periodo non è affatto facile. Fortunatamente il nostro lo abbiamo già fatto. Il ruolo? Ho giocato un po' ovunque quest'anno, faccio volentieri tutto ciò che mi chiede il mister”.