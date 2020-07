Benevento, Inzaghi: "Buona partita, bravi a tornare in pista" Il tecnico giallorosso: "Ora testa a Trapani, dobbiamo chiudere in modo glorioso"

Ecco il commento di Pippo Inzaghi alla sfida del Vigorito giocata contro il Venezia:

"Stasera la squadra ha dato vita a un'altra prestazione rispetto a Crotone. Mentalmente non siamo tornati quelli di sempre, ma è stata una buona partita. Se Tello avesse capitalizzato l'occasione all'inizio la gara si sarebbe messa in modo diverso. Peccato per il gol subìto, però abbiamo pareggiato subito e cercato di vincere. Dobbiamo cercare di finire al meglio il campionato, ma la squadra ha dato un segnale di risveglio come presumibile. Mi sarebbe piaciuto il gol di Di Serio sulla palla di Insigne. E' stato molto bravo il difensore del Venezia. Andiamo avanti, una stagione del genere va terminata in modo glorioso".

SCHIATTARELLA - "Ha un problema al polpaccio, mi ha detto che è una cicatrice quindi ho preferito non rischiare. Abbiamo dei validi sostituti che meritano di giocare. Scelgo chi mi dà più garanzie".

MOTIVAZIONI - "La squadra dà ciò che ha. Onestamente non riesco a chiedere di più. I ragazzi sono stati bravi a tornare in pista, dimostrandomi di vincere la gara a tutti i costi. Questo è bello e penso che ritroveremo gradualmente le giuste motivazioni perché gradualmente si caricherà".

TRAPANI - "Il Trapani si giocherà tutto, non sarà facile sul sintetico. Cerchermo di recupeare qualcuno, soprattutto a metà campo".