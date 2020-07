Designato l'arbitro di Trapani - Benevento E' un primo anno in serie B

Sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara a dirigere il match di lunedì tra Trapani e Benevento. Il fischietto abruzzese è un primo anno in serie B e non ha nessun precedente con i giallorossi. Tra i cadetti ha diretto 13 incontri, caratterizzati da 8 vittorie interne e 5 exploit esterni. Ha concesso 2 rigori e tirato fuori in 8 occasioni il cartellino rosso.

Assistenti Tardino e Mokhtar. Quarto uomo Maranesi.