Benevento, ampio turn over: tra i pali c'è Manfredini In difesa Gyamfi, a centrocampo Basit, avanti Di Serio

Con gli impegni così ravvicinati il turn over è quasi d'obbligo. Inzaghi stravolge la formazione e ne vara una assolutamente inedita con Gyamfi terzino sinistro, Basit a centrocampo e Di Serio in avanti. Tra i pali c'è Manfredini, così come Superpippo aveva promesso. Possibile sia il modulo ad albero di Natale che quello 4-4-2.

Questa è la formazione annunciata da Inzaghi: Manfredini; Maggio, Barba, Caldorola, Gyamfi; Tello Hetemaj, Basit; Kragl Moncini; Di Serio.

Castori ha invece annunciato questa formazione: Carnesecchi; Scognamillo, Pagliarulo, Buongiorno; Odjer Scaglia, Grillo, Luperini Kipisz; Piszczek Pettinari.