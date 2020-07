Benevento, Di Serio: "Il calo ci sta, ora testa al Livorno" L'attaccante giallorosso: "Il palo? Peccato, potevo fare meglio"

Esordio dal primo minuto per Giuseppe Di Serio. Il giovane attaccante, classe 2001, è stato autore di una buona prestazione andando anche vicino al gol ma alla fine è stato il palo a frenare la sua gioia:

"Mi alleno sempre al massimo - ha affermato nel corso di Offside - poi sta al mister decidere chi mettere in campo. Il palo? Potevo fare sicuramente meglio, peccato. Un po' di stanchezza c'è, ci sta un piccolo calo dopo la vittoria del campionato. Adesso continuiamo ad allenarci al massimo per vincere contro il Livorno. Il mio ruolo? Ho sempre giocato come punta centrale, ruolo in cui mi trovo meglio. Oggi il mister mi ha chiesto di agire più da esterno e l'ho fatto volentieri".