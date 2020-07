Il Benevento vola in Sardegna per ricaricare le pile Tre giorni di mini ritiro in compagnia del patròn Vigorito

Una sconfitta difficile da mandar giù. A Trapani Inzaghi promuove solo i giovani. Perché indipendentemente dall'obiettivo della serie A raggiunto in largo anticipo, questa fase servirà per capire chi è realmente pronto per la nuova stagione. Lo ha detto più volte super Pippo. Lo ribadirà con tono fermo, se non lo ha già fatto, il patron Vigorito in occasione di questo mini ritiro. In effetti, proprio stamani il gruppo ha raggiunto la Sardegna, e precisamente il resort Valle dell'Erica, dove si trova con la famiglia il massimo dirigente giallorosso. Giovedì il rientro direttamente a Venticano. Sarà l'occasione giusta per ricaricare le pile e rispolverare quella coesione di gruppo che ha rappresentato la vera forza del Benevento. Perché la musica dovrà cambiare già venerdì indipendentemente dall'avversario, il Livorno, altra squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, essendo già retrocessa. Ma Pippo non vuole sentir ragioni: al Vigorito dovrà scendere in campo il miglior Benevento. La speranza è quella di recuperare anche alcuni giocatori, come Schiattarella e Viola. La loro assenza si è fatta sentire in un centrocampo che gioco forza ha perso qualcosa in termini di qualità. Ma per il tecnico dei record le scuse stanno a zero. Si può e si deve fare di più. Dopotutto Foggia ha il taccuino aperto da mesi, aggiungere qualche altro nome non sarà un problema se non dovessero arrivare risposte certe da parte di chi per carità ha contribuito a rendere magica quest'annata. Inaspettato un rendimento così elevato, doveroso l'obiettivo di mantenere intatta la splendida immagine che la strega ha saputo trasmettere ovunque. Insomma Inzaghi non ammetterà altri errori e la società osserverà ogni passo in ottica di un futuro che rappresenta la vera scommessa di questo Benevento.