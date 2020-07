Benevento, Glik vicino alla firma Mancano solo i dettagli. L'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Voluto fortemente, corteggiato, conquistato. Kamil Glik non ha tardato a dare una risposta affermativa al club di via Santa Colomba che con questo innesto vorrebbe potenziare il reparto difensivo per la nuova stagione in A. L'ex capitano del Torino si è detto subito entusiasta di tornare in Italia e di indossare la maglia giallorossa. C'era bisogno però di una intesa con la sua società di appartenenza, il Monaco. Il Benevento aveva formulato la sua proposta tempo fa e a distanza di qualche settimana pare che sia stato raggiunto l'accordo tra le parti interessate. Insomma Glik è vicino alla firma. La trattativa dovrebbe essere ai dettagli e nulla esclude che l'ufficialità possa arrivare proprio dopo la sfida col Livorno. Con questo colpo, il diesse Foggia fa un grande passo in avanti per il potenziamento della rosa. In fondo Glik non ha bisogno di presentazioni e la sua esperienza potrà essere messa a disposizione di tutta la squadra. Con l'innesto in difesa nel ruolo di centrale di piede destro, servirà comunque una nuova figura a sinistra come terzino senza dimenticare la necessità di prolungare il contratto a Maggio. Il capitano che finora ha disputato tutte le partite dopo il lockdown non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. La società dal canto suo vuole tenerselo stretto e nelle prossime settimane il discorso sarà affrontato da ambo le parti. Per mettere tutto nero su bianco.