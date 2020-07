Vigorito: "Proverò a far sorridere i tifosi anche in serie A" Il massimo dirigente giallorosso ha rilasciato una intervista al magazine ufficiale della Lega B

La rivista ufficiale della Lega B ha dedicato un ampio spazio al Benevento Calcio, fresco vincitore del campionato con ben sette giornate d'anticipo. Presente anche una intervista realizzata al presidente Vigorito, di cui vi riportiamo i passaggi salienti:

"È stata una stagione da record, memorabile. Credo che le congiunzioni astrali si siano allineate. A partire dalla mia, quella di Pippo Inzaghi, di Pasquale Foggia, di Salvatori e di tutto lo staff. È stata una stagione armonica... tutti abbiamo dato il nostro meglio. Per la città la promozione è un’opportunità. Vediamo se riesce e vuole raccoglierla: per Benevento sono stati anni difficili, dall’alluvione al virus che ha portato alla crisi del commercio in un momento in cui c’era maggior presenza di turismo. Abbiamo dovuto ripartire. La squadra in A aiuterà la città ad essere più presente nel panorama nazionale".

TIFOSI - "Li ho ringraziati per il sostegno incondizionato. Nessuno ha chiesto il rimborso delle 4 partite casalinghe a porte chiuse. Ho apprezzato molto. I tifosi hanno detto che farebbero gli abbonamenti anche se si continuasse a giocare a porte chiuse. Io da parte mia ho detto che se ci sarà la possibilità di aprire lo stadio entro fine campionato sarà gratis per tutti, anche per i non abbonati. Per il prossimo anno ancora non sappiamo. Il mondo industriale è in ginocchio a livello nazionale. Non calcheremo la mano sui biglietti di ingresso ma faremo i conti con un budget più in rosso che in nero. Il tifoso allo stadio è parte del calcio. Proveremo a contenere i prezzi.

MERCATO - "Sarà strano. Una delle cose che non facemmo tre anni fa fu quella di confermare la rosa, quest’anno invece abbiamo la consapevolezza di avere una rosa che si è dimostrata molto più forte delle altre in serie B. In A non sappiamo ancora, ma sicuramente l’ossatura della squadra sarà quella. Confermeremo quasi tutta la rosa. Arriveranno tre o quattro elementi con esperienza in A, giovani e giocatori di esperienza per farli crescere. Per costruire un palazzo di 10 piani ci vogliono le fondamenta solide e noi quelle le abbiamo! Vogliamo migliorare ancora per salvarci I tifosi mi conoscono da 15 anni e sanno che mi impegnerò a fare tutto il possibile per farli sorridere. Dire faremo questo o quello non mi piace, sono promesse a vuoto. Abbiamo già acquistato Loic Remy che è un nazionale francese e ha giocato la Champions. Questo è già un bel colpo! Più che una promessa è già un impegno... Non prenderemo Cristiano Ronaldo ma di sicuro non giocherò io... Anche se mi piacerebbe esordire in Serie A, al fianco di Inzaghi e con Foggia trequartista... (ride) ma il mister da questo punto di vista non ci sente proprio".