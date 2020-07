Benevento, out Letizia con il Livorno Inzaghi ne convoca 24. Si rivede Sanogo

Ventiquattro convocati per il match di domani sera contro il fanalino di coda Livorno. Inzaghi dovrà fare a meno anche di Letizia, così come i vari Viola, Vokic e Antei. Si rivede in lista il giovane Sanogo.

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Rillo, Gentile, Gyamfi, Caldirola, Volta, Tuia, Barba, Maggio, Pastina;

CENTROCAMPISTI: Sanogo, Del Pinto, Hetemaj, Kragl, Basit, Tello, R. Insigne, Improta, Schiattarella.

ATTACCANTI: Sau, Moncini, Di Serio.