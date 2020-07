Benevento - Livorno 1-1 (LIVE) I giallorossi affrontano gli amaranto già retrocessi

62' Doppio cambio per il Benevento: entrano Tello e Di Serio al posto di Improta e Moncini

57' Sul dischetto si presenta Murillo che insacca per il pareggio

56' Rigore per il Livorno: Schiattarella colpisce la palla con le mani in area su conclusione di Murillo: l'arbitro indica il dischetto

53' Punizione dal limite di Caldirola che sorvola la traversa

50' Il Livorno prova a reagire

22:02 Inizia la ripresa

47' Termina il primo tempo

46' Forte conclusione di Pallecchi sul primo palo: Montipò c'è

45' Due minuti di recupero

43' Sinistro di Trovato che viene deviato in angolo da Montipò

38' Bella azione del Livorno con Porcino che serve Murillo, l'attaccante va a botta sicura ma viene fermato da un grande intervento di Montipò che in due tempi neutralizza la minaccia

34' Sinistro di Basit che va fuori

31' GOL DEL BENEVENTO! Cross di Rillo per la testa di Moncini che appoggia per Sau: il folletto sardo insacca alle spalle di Ricci

22' Giallo anche per Morelli per fallo su Improta

19' Ammonito Improta

16' Sinistro di Trovato dal limite, Montipò devia in angolo

14' Azione manovrata dei giallorossi conclusa con Sau che va a botta sicura, Ricci battuto ma Bogdan salva sulla linea

12' E' il Benevento a tenere il pallino del gioco, il Livorno prova a sfruttare gli errori dei sanniti

8' Risponde il Livorno con Murillo che ci prova di tacco su cross dalla sinistra: Montipò devia in angolo

6' Conclusione di Sau dal limite che si spegne di poco sul fondo

5' Le squadre provano sin da subito a farsi male

21:00 Comincia la partita

20:58 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per assistere al match tra Benevento e Livorno, valido per la 35^ giornata del campionato di serie B. Si tratta di una partita totalmente ininfluente dal punto di vista della classifica, considerato che l'aritmetica ha già deciso il destino di entrambe. Torna Montipò tra i pali, mentre in difesa è il giovane Rillo a sostituire l'assente Letizia. Si rivede Schiattarella a centrocampo dopo le assenze con Venezia e Trapani. Ecco le formazioni:

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Rillo; Insigne, Basit, Schiattarella, Improta; Sau, Moncini. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto Sanogo, Kragl, Tello, Pastina, Gyamfi, Di Serio, Gentile, Alfieri. All.: Inzaghi

LIVORNO (3-5-2): Ricci; Bogdan, Boben, Marie-Sainte; Morelli, Awua, Trovato, Bellandi, Porcino; Murillo, Pallecchi. A disp.: Neri, Plizzari, Fremura, Luci, Braken, Haoudi, Del Prato, Ruggiero, Nunziatini, Petri, Pecchia. All.: Filippini