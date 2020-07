Benevento, Pastina: "Finalmente l'esordio, grazie Inzaghi" L'esordiente centrale difensivo: "Questa società punta molto sui giovani"

Serata indimenticabile per Pastina. Il centrale difensivo, classe 2001, ha bagnato il suo esordio con la maglia giallorossa nel corso della gara con il Livorno. Al termine del match, il giovane calciatore ha raccontato le proprie emozioni ai microfoni di Ottochannel:

"Finalmente è toccato anche me. Ringrazio mister Inzaghi, non vedevo l'ora di esordire con questi colori. Mi trovo in un gruppo importante, con tanti campioni che mi stanno facendo crescere davvero tanto. E' stata una sorpresa entrare, ma ci speravo. Mi ispiro molto a Caldirola. D'Angelo? Cura la fase difensiva. Mi aiuta molto a fare i movimenti giusti. Questa è una società che punta molto sui giovani, infatti gli esordi lo dimostrano ampiamente":