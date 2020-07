Benevento, Rillo: "Emozione unica partire dal primo minuto" L'esterno difensivo: "Aspettavo questo momento da otto anni"

Esordio dal primo minuto per Francesco Rillo con la maglia giallorossa. Una gioia indescrivibile per l'esterno difensivo che ha dato vita a un'ottima prestazione:

"E' stata un'emozione unica partire dal primo minuto, soprattutto perché beneventano e tifoso di questa squadra. Sognavo da otto anni questo momento, ringrazio la società e il mister. Mi alleno tutti i giorni per dimostrare le mie qualità e mettere in difficoltà l'allenatore, poi è chiaro che la presenza di tanti campioni aiuta e non poco nel percorso di crescita. Oggi ho cercato di mettere in pratica quanto appreso. La vittoria del campionato? Non mi aspettavo di festeggiare la promozione con sette giornate d'anticipo. Gara dopo gara abbiamo rafforzato le nostre convinzioni".

SETTORE GIOVANILE - "In otto anni mi sono trovato benissimo. Il presidente Vigorito ci è stato sempre vicino, fornendoci le strutture adatte per fare bene. Gradualmente si potrà ambire a grandi livelli, cercando di emulare l'Atalanta":