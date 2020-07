Barba: "Restiamo sul pezzo, il calo post serie A ci può stare" Il centrale difensivo: "Non si può rimproverare nulla a questa squadra"

Al termine del match vinto con il Livorno, Federico Barba ha analizzato la prestazione del Benevento ai microfoni di Ottochannel:

"Dopo i festeggiamenti c'è stato un calo di tensione inconscio. Non si può rimproverare nulla a questa squadra, ci può stare dopo una stagione giocata su ritmi straordinari. La trasferta di Crotone sarebbe stata difficile in qualunque caso. Siamo i primi a non voler fare figuracce, oggi si è visto anche se dobbiamo ancora migliorare".

SERIE A - "Sarà un campionato diverso, ci vorranno concentrazione ed equilibrio perché la serie A è molto complicata. E' anche un torneo che, con la giusta continuità, ti permette di ambire a traguardi molto più importanti della salvezza".

RUOLO - "Sono a piena disposizione del mister che mi ha già provato in diversi ruoli. Dove c'è più bisogno cerco di fare il massimo, adattando le mie caratteristiche anche in altre posizioni. Credo che un motivo per il quale sia stato scelto a gennaio è quello della duttilità".

INZAGHI - "Ha una mentalità molto forte, infatti nel corso della sua carriera non ha mai mollato niente e lo stiamo notando. Sta cercando di tenerci sul pezzo, entriamo in campo per vincere e questo deve essere il nostro mantra".