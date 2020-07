Inzaghi-Nesta, sfida "mundial" Il Benevento è atteso dalla trasferta di Frosinone: due ex compagni di fronte

Il “martello” è tornato a battere. E' bastato che il Benevento vincesse la sua prima partita dopo la promozione matematica per rafforzare le sue convinzioni di poter ancora centrare qualche record. Pippo Inzaghi non si smentisce, non accetterà mai di finire il campionato di conserva, anche se mancano appena 3 partite alla conclusione. “80 punti conquistati con tre giornate d'anticipo. Avanti con questa testa per toglierci altre soddisfazioni”. L'ennesimo pungolo per i suoi arriva dal profilo Instagram: 80 punti sono un traguardo considerevole, ma in fondo ci sono altre tre giornate da giocare e non è ancora il momento di staccare la spina.

Le soddisfazioni per il tecnico giallorosso non devono neanche essere per forza legate a quella serie interminabile di record da raggiungere, ma possono arrivare anche dalla singola partita. Centrare un nuovo clean sheet, non perdere più da qui alla fine, consentire a Marco Sau di scalare ancora qualche posizione nella classifica dei marcatori. E così via...

GIOIE. Sono queste le gioie in fondo per chi non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Bisogna trovare gli stimoli anche nella giocata singola, nella grande parata, nel gol di un attaccante, nell'esordio di qualche giovanotto di belle speranze. O anche di qualche veterano che non attende altro che lasciare il suo segno anche in questa impresa. Il riferimento è a Ghigo Gori, che giocherà certamente una delle tre partite che restano da affrontare da qui alla fine.

Si comincia venerdì a Frosinone contro un avversario che si è complicato la vita nel dopo lockdown. I ciociari hanno iniziato questa seconda fase della stagione al terzo posto con due lunghezze da recuperare sul Crotone, ora sono quinti distanziati ormai di 9 punti dai pitagorici. E quello che più conta avvertono alle spalle il fiato delle pretendenti ad un posto nei play off. La squadra di Nesta ha cinque punti di vantaggio sull'Empoli che è la prima squadra fuori dalla zona play off, ma nelle ultime partite non ha mostrato di avere molta dimestichezza nel saper gestire il suo vantaggio (dopo il Benevento allo Stirpe, viaggerà alla volta di Crotone, per chiudere in casa col Pisa).

AMICI CONTRO. Inzaghi e Nesta si sfideranno per la terza volta nella loro carriera ancora breve di allenatori. Il bilancio è nettamente appannaggio di SuperPippo che ha battuto nettamente (Venezia-Perugia 3-0) l'ex compagno di squadra in un play off del 2017-18 e concesso il bis nella partita dell'andata (21 dicembre 2019) tra Benevento e Frosinone grazie ad un rigore trasformato da Nicolas Viola. L'amicizia tra i due è di vecchia data: accomunati per anni dalla maglia del Milan e della Nazionale. Ma Inzaghi non regalerà nulla all'ex compagno, perchè ha chiesto ai suoi di non perdere più fino alla fine.