Perugia, Cosmi via: "Meglio tacere" Serse lascia il posto ad Oddo: "Ho vissuto una suggestione"

(f.s.) Serse Cosmi che lascia il suo Perugia è il 20° avvicendamento in panchina di questo campionato di serie B. L'uomo del fiume non è riuscito nel miracolo di ridestare il Grifo dal suo dormiveglia ed ha dovuto lasciare nuovamente spazio a Massimo Oddo che gli aveva fatto posto sulla panchina il 4 gennaio scorso. Fa meditare il post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Molto probabilmente il mio ritorno a casa (perché Perugia è casa mia) è stato solo quello che non avrei mai voluto che fosse: una “suggestione”. Ringrazio comunque tutti quelli che mi hanno voluto e mi vogliono bene e compio non l’ultimo, ma l’ennesimo atto d’amore per il Perugia Calcio e per la città tutta: tacere. Forza Grifo per sempre!”. Quel “tacere”, in fondo, fa più rumore che se avesse raccontato tutto ciò che è accaduto in questi mesi. La realtà è impietosa: Cosmi aveva preso il Perugia all'ottavo posto, dunque in zona play off, lo lascia al 16°, nel pieno della bagarre retrocessione. L'ambiente è però quasi tutto con “Serse” e mette sul banco degli accusati la società di Santopadre. Ora Oddo ha il difficile compito di evitare almeno i play out per una squadra costruita comunqueper puntare in alto.

Nelle ultime tre gare il Grifo viaggerà alla volta di Chiavari, riceverà il Trapani e chiuderà la stagione a Venezia.