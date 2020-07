Inzaghi: "Dispiace per Remy. Mercato? Sappiamo cosa serve" Il tecnico del Benevento: "Ci piacerebbe andare in ritiro per preparare la serie A: è importante"

La notizia del possibile mancato arrivo di Remy ha colto di sorpresa l'ambiente giallorosso che già pregustava di vedere all'opera l'attaccante francese in serie A. A commentare la situazione anche il tecnico Pippo Inzaghi nel corso di Ottogol:

"Mi dispiace soprattutto per il ragazzo perché sarebbe venuto con grande entusiasmo. Aspettiamo e vediamo cosa ne verrà fuori, soprattutto il parere del medico. Il mercato? Stanno circolando nomi importanti. La società non si farà trovare impreparata, sappiamo cosa serve per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Non c'è fretta, lavoriamo con calma perché abbiamo già un gruppo importante. Glik non ha bisogno di presentazioni, può giocare sia con la difesa a tre che a quattro. In fondo noi puntiamo sempre su elementi di grande duttilità, poi capiremo quale sarà il vestito migliore per i calciatori che vestiranno la maglia giallorossa".

MONTIPO' - "Ha dimostrato ampiamente di meritare la serie A. Ha avuto una grandissima crescita, anche se anche l'anno scorso si è imposto con ottime prestazioni, poi spesso nel calcio si ricordano sempre e solo gli eventi negativi. Merita grandi soddisfazioni, soprattutto per la voglia che ha di allenarsi".

RECORD - "Inseguiamo gli 86 punti del Palermo, anche se c'è da dire che loro giocarono quattro partite in più. Sarebbe la ciliegina sulla torta, anche se non semplice. Ci proveremo".

RITIRO - "Non andremo in Trentino perché troppo lontano. Ci piacerebbe andare in ritiro perché lo riteniamo molto importante, tra l'altro quello di Pinzolo e Moena l'ha dimostrato. E' utile per far entrare tutti nella giusta mentalità, in particolar modo i nuovi arrivati. Vediamo ciò che riusciremo a trovare, anche perché dobbiamo fare i conti con l'inizio della serie A che è sempre più vicino".