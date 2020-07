Benevento, al Teatro Romano la consegna della coppa Cerimonia di premiazione per i giallorossi con l'assegnazione del trofeo Ali della Vittoria

Novità particolare per quanto riguarda la cerimonia di premiazione che vedrà la consegna della coppa "Ali della Vittoria" al Benevento Calcio. Non si terrà, come da prassi, al termine dell'ultimo match casalingo della capolista che per la Strega avverrà il prossimo 27 luglio contro il Chievo Verona. Per il sodalizio giallorosso ci sarà un evento interamente dedicato, in programma nella serata del 29 luglio, presso la suggestiva location del Teatro Romano. Un appuntamento da cerchiare in rosso per rendere ancora una volta i giusti onori a una squadra che ha dominato il torneo cadetto. Prevista per l'occasione anche la diretta da parte di Ottochannel 696.