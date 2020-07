Montipò: "Già stiamo lavorando in vista della serie A" Il portiere del Benevento: "Non ci ho mai giocato, devo migliorare in tutto"

Lorenzo Montipò si è confermato come uno dei prospetti più interessanti non solo della serie B, ma dell'intero calcio italiano. L'ottimo rendimento dell'estremo difensore gli ha permesso di raccogliere numerosi apprezzamenti dagli addetti ai lavori e adesso è pronto a vivere la sua prima esperienza nel campionato di massima serie:

"Non ho mai giocato in serie A - ha affermato Montipò nel corso di Ottogol - di conseguenza devo migliorare ovunque. Si tratta di un ritmo completamente diverso da quello a cui siamo abituati, quindi devo rivedere tutti gli aspetti per farmi trovare pronto. Non vedo l'ora che arrivi il ritiro per lavorare duramente su questo aspetto, anche se devo dire che mister Inzaghi ha già organizzato diverse sedute in vista del prossimo anno, soprattutto per quanto riguarda l'uscita dal primo pressing per impostare subito la fase offensiva".

Nel corso della trasmissione, Montipò ha sottolineato di aver dimenticato sin dal ritiro quanto accaduto nel corso dei play off con il Cittadella della scorsa stagione. Ha rivelato anche che la parata più bella in assoluto è stata quella realizzata contro il Pordenone, mentre il rigore parato a Pisa alla prima giornata la più importante. In serie A non vede l'ora di affrontare il Milan, la sua squadra del cuore, e in particolar modo l'idolo Ibrahimovic. Sul progetto giallorosso è stato chiaro:

"Conosciamo bene le ambizioni di questa società. Ha in mente un progetto di lunga durata in serie A. Vedremo cosa accadrà l'anno prossimo, lavoreremo sodo per restare il più a lungo possibile tra i grandi".