Benevento, Tuia torna in gruppo Ancora lavoro differenziato per Hetemaj e Viola

Nuovo allenamento per il Benevento in vista del match di venerdì con il Frosinone. E' tornato ad allenarsi a pieno ritmo il centrale difensivo Alessandro Tuia che si candida per un posto tra i titolari per il match dello Stirpe. Ancora lavoro differenziato, invece, per Hetemaj e Viola, mentre Letizia e Volta hanno sostenuto delle cure fisioterapiche. Hanno proseguito con il personale protocollo di recupero il difensore Antei e il centrocampista Vokic. Nel frattempo i giallorossi hanno sostenuto un lavoro di forza ed esercitazioni ad alta intensità con la palla. La preparazione riprenderà domani mattina.