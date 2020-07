Frosinone - Benevento 2-3 (LIVE) Seguite con noi il match dello Stirpe

61' Cambia ancora il Frosinone: entra Maiello al posto di Gori

59' Il Frosinone accorcia le distanze: Paganini serve Dionisi che mette a segno il 3-2 con un forte tiro angolato

56' Ammonito Di Serio

55' Ci prova Marco Sau dal limite: Bardi ci mette la mano e devia in angolo

51' Ammonito Gori per fallo su Schiattarella

50' Squadre lunghe, il Frosinone prova ad accorciare le distanze

22:01 Rientrano le squadre in campo. Cambia il Frosinone: entra Paganini al posto di Ciano

48' Termina il primo tempo. Frosinone - Benevento 1-3

45' Testa di Di Serio su cross di Tello: palla fuori

43' Occasionissima del Benevento: testa di Improta sugli sviluppi di un angolo, la palla va tra i piedi di Caldirola che, con la porta completamente spalancata, spedisce incredibilmente fuori

42' Il Benevento viaggia sul velluto: Maggio serve Sau che calcia di prima intenzione, la palla viene deviata in angolo da un difensore gialloblu

40' Trisss giallorossoo! Bellissima azione manovrata del Benevento culminata con Tello che gonfia la rete per il 3-1

38' Benevento in vantaggiooo! Angolo di Kragl su cui si fionda Caldirola che di testa non lascia scampo a Bardi

34' Conclusione di Dionisi dal limite, la palla va fuori

31' Clamorosa occasione per il Benevento: sugli sviluppi di un angolo, Kragl calcia di sinistro, Bardi respinge e sulla ribattuta si fionda Caldirola che da pochissimi passi colpisce il palo

30' Pareggio del Frosinone: grande giocata di Novakovich che salta Tuia e Caldirola, serve al centro Brighenti che di prima intenzione insacca alle spalle di Monipò

26' Grande intervento di Tuia che si oppone con la gamba a una conclusione ravvicinata di Novakovich

24' Cross di Maggio che pesca Improta in area: la palla sorvola la traversa

18' Poco incisivo il Frosinone. La Strega prova a fare male sfruttando i varchi giusti

10' Il Frosinone prova a reagire. Buon atteggiamento del Benevento che non lascia il possesso agli avversari andando ad aggredire il portatore di palla

7' GOOOL DEL BENEVENTOOO! Errore di Szyminski, Di Serio ne approfitta e gonfia la rete con assoluta freddezza a tu per tu con Bardi

6' Errore in uscita di Schiattarella che permette a Dionisi di andare alla conclusione: Montipò para facilmente

21:00 Inizia la partita. Benevento in tenuta azzurra, attacca da curva nord verso curva sud

20:57 Entrano le squadre in campo

Allo Stirpe c'è il match tra Frosinone e Benevento, valido per la 36^ giornata del campionato di serie B. I giallorossi, già promossi in serie A, affrontano la compagine allenata da Nesta che punta a consolidare il proprio posto nei play off. Inzaghi sceglie il 4-4-2: torna Tuia al centro della difesa al fianco di Caldirola. In avanti maglia da titolare per il giovane Di Serio che sarà supportato da Sau. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Krajnc, Szyminski, Brighenti; Salvi, Gori, Haas, Beghetto; Ciano; Novakovich, Dionisi. A disp.: Iacobucci, Bastianello, Verde, Paganini, Maiello, Citro, Ariaudo, Maratese, Tribuzzi, Vitale, Ardemagni. All.: Nesta

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Kragl, Schiattarella, Tello, Improta; Di Serio, Sau. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Sanogo, Pastina, Basit, Gyamfi, Insigne, Hetemaj, Moncini, Gentile. All.: Inzaghi