Benevento, Di Serio: "Felice per il gol, lo dedico a Inzaghi" L'attaccante giallorosso: "Ringrazio il mister per la continuità"

Importante marcatura per Giuseppe Di Serio che ha sbloccato il risultato nel corso della trasferta di Frosinone. Un gol importantissimo per il giovane attaccante giallorosso, al suo primo acuto tra i cadetti:

“Sono molto felice per il gol in serie B e spero che sia solo il primo di tanti. Cerco di mettere sempre in pratica i consigli del mister che mi stanno permettendo di crescere molto. Lo ringrazio per la continuità, il gol lo dedico a lui così come alla mia famiglia. Ero consapevole di giocare perché nei giorni scorsi sono stato provato a lungo. In settimana ci alleniamo al massimo e stiamo tornando a macinare punti come all'inizio dopo una leggera flessione. Differenze con il settore giovanile? Qui ovviamente i difensori sono molto più esperti, spesso non si risparmiano nelle entrate".