Caldirola: "Dimostrato di essere il solito Benevento" Il centrale difensivo: "Il rinnovo? Per me non c'è problema, ora penso a finire il campionato"

Al termine della vittoriosa trasferta di Frosinone si è espresso il centrale difensivo Luca Caldirola, autore della seconda marcatura messa a segno dalla truppa di Inzaghi:

"Abbiamo dimostrato di essere il Benevento visto per tutto l'arco della stagione. Davanti avevamo una grande squadra e siamo riusciti a fare un'ottima partita. I gol subiti? Siamo abituati troppo bene, occorre pensare che ci sono anche gli avversari. Sicuramente potevamo fare meglio, ma prendiamo i lati positivi perché oggi ce ne sono stati tanti.

DI SERIO - "Merita questa soddisfazione perché si allena sempre alla grande. Il suo gol è stata la ciliegina sulla torta di questa bellissima partita".

GOL - "Sono stato poco lucido sotto porta, potevo fare meglio: purtroppo non ho l'istinto felino come il mister. Sono comunque contento di aver segnato, questo è l'importante. Quando hai uno che batte i calci d'angolo come Kragl diventa tutto più semplice".

GLIK - "E' un altro difensore che segna spesso, anche lui sarebbe una grande minaccia per gli avversari".

SERIE A - "Quando vai all'estero si perde la visione nei tuoi confronti. Quest'anno è andata bene e in massima serie punterò a fare ancora meglio. E' un'opportunità che aspetto da tempo. A me interessa che il Benevento abbia stima in me, come sempre. Il mio obiettivo è di farmi trovare pronto in vista del prossimo anno perché ci sarà da battagliare. Non penso ci siano dubbi sulla mia permanenza".

RINNOVO - "Al momento la mia priorità è finire il campionato, poi vedremo con la società. Da parte mia non c'è nessun problema".