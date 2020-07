Un primo anno per Benevento - Chievo L'arbitro designato non ha precedenti con la Strega

Sarà Daniel Amabile della sezione di Vicenza a dirigere il match tra Benevento e Chievo, in programma lunedì sera al Vigorito. Il fischietto nativo di Valdagno non ha precedenti con la Strega, essendo un primo anno in serie B. Tra i cadetti ha arbitrato 14 incontri nella stagione corrente, caratterizzati da 7 successi interni, 3 pareggi e 4 exploit esterni. Ha concesso 7 rigori e tirato fuori in 3 occasioni il cartellino rosso. Due incroci, invece, con i clivensi: il primo, risalente alla quarta giornata, che vide i gialloblu pareggiare al Bentegodi contro il Pisa per 2-2. L'ultimo, invece, è dello scorso 29 febbraio con la sconfitta casalinga rimediata dai gialloblu per mano del Livorno. Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Annaloro e Miele. Quarto uomo Camplone.