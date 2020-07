Benevento, Antei torna tra i convocati Ancora out Viola e Letizia. Squalificato Schiattarella

Sono ventidue i convocati per il match di domani tra Benevento e Chievo. C'è una sorpresa in lista, con il ritorno di Luca Antei dopo il grave infortunio subito lo scorso dicembre. Assente lo squalificato Schiattarella, così come gli acciaccati Letizia, Volta, Viola e Vokic. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Rillo, Antei, Gyamfi, Caldirola, Tuia, Barba, Maggio, Pastina;

CENTROCAMPISTI: Sanogo, Del Pinto, Hetemaj, Kragl, Basit, Tello, R. Insigne, Improta.

ATTACCANTI: Sau, Moncini, Di Serio.