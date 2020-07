Glik domani a Benevento In mattinata le visite mediche a Villa Stuart

E' fatta per Kamil Glik. Lo avevamo detto da tempo, l'accordo col Monaco è stato raggiunto una settimana fa dalla società sannita che aveva già trovato l'intesa col calciatore. Sarà quindi l'ex capitano del Torino il primo vero colpo della strega. Domani mattina per lui ci saranno le visite mediche a Villa Stuart e già nel pomeriggio raggiungerà Benevento per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra e per complimentarsi col patròn Vigorito per la cittadinanza onoraria che gli sarà conferita a Palazzo Mosti alle 9. Con Glik si aggiunge un tassello prezioso in difesa, il calciatore farà coppia con Caldirola per la nuova avventura in serie A.