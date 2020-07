Inzaghi e Foggia: "Onorati di essere al fianco di Vigorito" Il tecnico e il direttore sportivo hanno accompagnato il massimo dirigente a palazzo Mosti

In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al presidente Vigorito da parte del Comune di Benevento, ad accompagnare il massimo dirigente giallorosso c'erano anche Pasquale Foggia e Pippo Inzaghi. Il direttore sportivo ha sottolineato i meriti di Vigorito nel costruire una società vincente, capace di ottenere nel giro di pochi anni ben due promozioni in serie A:

"Sono stato fortunato - afferma Pasquale Foggia - ad averlo incontrato, per me è motivo di grande orgoglio. Giorno dopo giorno ti insegna tantissimo, oltre all'aspetto lavorativo. Sono un ragazzo di trentasei anni, faccio tesoro di tanti consigli che custodisco gelosamente per la vita. Con Vigorito c'è grande confronto su tutto e credo che questo sia il segreto del nostro rapporto e di ciò che si sta costruendo insieme. La serie A? Credo che ci sia grande attesa da parte di tutti. Ritornare nel principale campionato italaino in così breve tempo è stato importante. Sono sicuro che questa squadra darà grandi soddisfazioni anche in serie A".

A fargli eco anche il tecnico Pippo Inzaghi:

"Il presidente merita questo riconoscimenti per tutto ciò che ha fatto e che sta facendo per il Benevento. Siamo felici di essere al suo fianco. Mi trovo benissimo in questa città: è normale che dopo un anno così straordinario si è rafforzato tutto. Sono molto felice, sarà una stagione che resterà per sempre nel cuore. La gara con il Chievo? Sarà difficile, giocherà qualche giovane come avvenuto recentemente. Vogliamo chiudere da imbattuti tra le mura amiche dove abbiamo quasi sempre vinto".