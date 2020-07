Benevento - Chievo 0-1 (LIVE) Ultima gara casalinga per i giallorossi

85' Ammonito Hetemaj

82' Doppio cambio Chievo: entrano Zuelli e Grubac al posto di Djordjevic e Segre

80' Il Benevento assedia il Chievo alla ricerca del pareggio

78' Punizione di Kragl respinta da Semper

76' Entra Di Serio al posto di Improta

70' C'è l'ingresso di Sau al posto di Insigne

64' Incomprensione tra Caldirola e Montipò, Djordjevic ne approfitta e va alla conclusione: la palla si spegne sul fondo

63' Sponda di Kragl per Moncini che va di testa: Semper blocc

61' Sinistro di Kragl neutralizzato da Semper

58' Nuovo cambio per il Chievo: c'è l'ingresso di Di Noia al posto di Vignato. Modifiche anche per Inzaghi che getta nella mischia Tello al posto di Basit

52' Cross di Renzetti per Djordjevic che va di testa, la palla si spegne sul fondo

49' Palla di Improta per Moncini, bel movimento dell'attaccante che sfiora la porta difesa da Semper

22:05 Inizia la ripresa

22:04 Cambiano Benevento e Chievo: entra Rillo al posto di Pastina. Per il Chievo Obi rileva Esposito

47' Termina il primo tempo

45' Due minuti di recupero

43' Ammonito Caldirola

39' Cross di Maggio per la testa di Moncini che spedisce di poco fuori

33' Risponde il Benevento con una conclusione dalla distanza di Kragl che si spegne di poco sul fondo

32' Cross di Segre per Djordjevic che da zero metri manda la palla clamorosamente alta

30' Il Benevento ha preso il totale possesso della metà campo avversaria. Il Chievo chiude bene gli spazi

24' Ottima palla filtrante di Hetemaj per Maggio: il capitano non trova il tap in vincente

17' Tiro dalla distanza di Moncini bloccato in due tempi da Semper

15' Il Benevento prova a organizzare una reazione

10' Chievo in vantaggio: assist di Celar per Garritano che di prima intenzione insacca alle spalle di Montipò

8' Clamorosa occasione per il Chievo con Ceter che colpisce Il palo

5' Fase di studio tra le due squadre

21:00 Inizia la partita

20:57 Entrano le squadre in campo

Ultima gara casalinga per il Benevento che al Vigorito ospita il Chievo Verona. I giallorossi, reduci dalla vittoria di Frosinone, hanno la chiara intenzione di chiudere da imbattuti il cammino tra le mura amiche. Esordio dal primo minuto per il giovane Pastina. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Pastina; Basit, Hetemaj, Kragl; Insigne, Moncini, Improta. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Sanogo, Tello, Gyamfi, Di Serio, Antei, Sau. All.: Inzaghi

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickman, Rigione, Leverbe, Renzetti; Segre, Esposito, Ceter; Garritano, Vignato, Djordjevic. A disp.: Nardi, Cotali, Obi, Ivan, Ongenda, Giaccherini, Karamoko, Morsay, Grubac, Zuelli, Cavar, Di Noia. All.: Aglietti