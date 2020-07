Benevento, Glik è al Vigorito Il nuovo acquisto in tribuna per assistere alla sfida con il Chievo

Spettatore particolare per Benevento - Chievo. In tribuna c'è anche Camil Glik, primo rinforzo del Benevento targato serie A. Il centrale difensivo questa mattina ha sostenuto il primo step delle visite mediche a Villa Stuart, per poi fare tappa nel Sannio. Prima della partita c'è stato subito l'abbraccio con Pippo Inzaghi. La Strega, quindi, in attesa dell'ufficialità piazza il primo tassello della rosa che affronterà il massimo campionato tra qualche mese.