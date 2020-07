Benevento, Pastina: "Che peccato la sconfitta" Il giovane difensore: "Potevo fare di più. Adesso cercheremo di vincere ad Ascoli"

Esordio dal primo minuto per Cristian Pastina. Il difensore giallorosso ha giocato i primi quarantacinque minuti sulla corsia sinistra di difesa:

“Potevo fare di più – ha affermato ai microfoni di Off Side - c’è molta amarezza perché potevamo conquistare un altro record: è stato un peccato. Adesso andiamo ad Ascoli per chiudere al meglio un grande campionato, cercheremo di portare a casa i tre punti. All’intervallo il mister ci ha dato molti consigli, chiedendoci più decisione. Non è stato facile affrontare un calciatore come Ceter. L’esperienza in prima squadra? Mi sta aiutando a crescere molto, non potrebbe essere altrimenti con dei compagni così esperti”.