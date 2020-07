Benevento, Gori: "Il rinnovo? C'è un accordo di massima" L'estremo difensore: "Dispiace aver perso l'imbattibilità interna"

A commentare la sconfitta rimediata al Vigorito contro il Chievo è stato anche Ghigo Gori. Ecco le parole dell'estremo difensore giallorosso che è partito sulla possibilità di scendere in campo dal primo minuto ad Ascoli:

"Vedremo cosa deciderà il mister. Ad Ascoli ci sarà qualcosa in ballo per loro, quindi aspettiamo cosa dirà Inzaghi. Lui tiene tanto ai record, anche perché è l'unica cosa a cui ci aggrappiamo per trovare le motivazioni. Stiamo giocando al massimo, purtroppo questa sera non è andata bene. Abbiamo costruito tanto, dispiace aver perso l'imbattibilità interna. Non ci siamo mai risparmiati, nella ripresa abbiamo dominato ma non siamo riusciti a finalizzare":

GIOVANI - "Stanno andando bene. Per loro si tratta di una vetrina importante e devo dire che non hanno sofferto la responsabilità di giocare in serie B. Sono ragazzi molto validi, arrivano al campo molto prima dimostrando grande professionalità. E' giusto che abbiano fatto il loro esordio. Di Serio? Il futuro è suo, ha grandi potenzialità".

RINNOVO - "Bisogna chiedere al direttore. C'è già un accordo di massima verbale, non credo ci siano problemi".