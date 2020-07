Benevento, Inzaghi: "Che grande colpo quello di Glik" Il tecnico giallorosso: "Volevamo chiudere in un altro modo. Ad Ascoli per due record"

Ai microfoni di OffSide, il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi ha analizzato la sconfitta rimediata al Vigorito contro il Chievo:

"Dispiace per il risultato, volevamo finire in altro modo. In campo c'erano tanti ragazzi, onestamente non posso pretendere di più. I primi dieci minuti li abbiamo giocati sotto ritmo, poi la squadra ha fatto una buona partita cercando di pareggiare fino all'ultimo. E' stata una sfida aperta, purtroppo la palla non voleva entrare. Sono contento per l'impatto dei giovani, penso siano una grande risorsa. Non è facile mantenere una certa intensità, quindi loro riescono a darci grande brillantezza. Siamo in serie A da un mese, è normale che la squadra mollasse qualcosa. Adesso andiamo ad Ascoli con l'obiettivo di agguantuare due record. Ci proveremo con tutte le nostre forze".

PASTINA - "Ho cercato di metterlo nelle migliori condizioni. Siccome è mancino non può giocare centrale se c'è Caldirola, quindi l'ho messo sul suo piede a sinistra. L'ho tolto perché era in affanno fisico. Bene Rillo quando è entrato".

VIGORITO - "Il rapporto che c'è tra di noi è veramente bello. E' tutto elevato all'ennesima potenza dopo questo straordinario campionato. Qui si respira aria di casa. Il presidente merita questi riconoscimenti per tutto ciò che ha fatto, ma soprattutto dal punto di vista umano. Differenze con Berlusconi? Sono entrambi imprenditori di grande successo, hanno modi di fare differenti. Vigorito si fida del nostro lavoro, soprattutto quando vede passione e impegno. Faccio di tutto per renderlo orgoglioso di noi. Ci attende qualcosa di bello, ma così come famiglia vera ce la faremo".

GLIK - "L'impatto è stato molto buono. Si tratta di un calciatore di spessore, una prima scelta. Onestamente facevo fatica a pensare che sarebbe arrivato, ma la società ci ha fatto un grande regalo. Ci darà spessore, forza e personalità che ci serviranno in serie A. Sin da subito abbiamo visto in lui una voglia enorme, questo è lo spirito giusto se vogliamo salvarci".