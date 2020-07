La Curva Sud annuncia celebrazioni per il Benevento Verranno omaggiati i tesserati del sodalizio giallorosso

La Curva Sud è pronta a rendere onore al Benevento dei record. Attraverso una nota stampa, gli ultras giallorossi hanno annunciato l'organizzazione dell'iniziativa:

Siamo agli sgoccioli. Questo straordinario campionato volge alla conclusione e siamo chiamati a rendere onore a una squadra che ha sudato al meglio la maglia giallorossa. Abbiamo già espresso il nostro pensiero in merito ai festeggiamenti dello scorso 29 giugno, ai quali non abbiamo preso parte per rispetto alle vittime della pandemia o per chi versa in gravi difficoltà. Come già annunciato, adesso siamo pronti a mettere in moto la macchina organizzativa di una celebrazione da riservare a tutti i tesserati del Benevento Calcio. Invitiamo tutti gli interessati a recarsi presso la sede di via Massimo D’Azeglio, tutti i giorni dalle 18 alle 20:30, nella quale potrete acquistare un biglietto attraverso una offerta libera, permettendovi di partecipare attivamente a ciò che stiamo pensando. Ulteriori dettagli vi verranno forniti in sede. Il tutto verrà realizzato non appena finirà il campionato, con la data che verrà comunicata attraverso una nuova nota. Partecipate in massa per celebrare il Benevento dei record, capace di dare lustro alla città riportandola nel massimo campionato italiano di calcio. Volevamo essere presenti sugli spalti per festeggiare questo importante traguardo a modo nostro, ma al momento ci è vietato nonostante l’Italia vada ormai avanti con la riapertura di tutto, eccetto degli stadi. In tal senso stiamo esprimendo il nostro dissenso attraverso una serie di striscioni che sono comparsi recentemente nei pressi del Vigorito. Ridateci i gradoni. Avanti Curva Sud