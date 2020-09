Benevento, pronta l'amichevole con la Lazio L'appuntamento il 19 settembre all'Olimpico

I due fratelli potranno riabbracciarsi sul manto erboso dell'Olimpico. Perché a breve ci sarà una bella formula: l'Inzaghi al quadrato. Così la strega avrà la sua amichevole di lusso. L'intesa c'è. E nella giornata di domani arriverà anche l'ufficialità da parte dei due club. L'appuntamento sarà per il 19 settembre alle 18 nella struttura romana. La Lazio accoglierà il Benevento, dopotutto entrambe le squadre dovranno rinviare il primo appuntamento di campionato. Il club di Lotito recupererà la sfida con l'Atalanta, i giallorossi con l'Inter. Da qui l'idea di affrontarsi per lucidare le armi in vista di un campionato difficile. Con obiettivi diversi da parte dei due fratelli, ma comunque importanti. Intanto, sabato la strega avrà il suo primo vero test probante con la Reggina in casa. E per l'occasione ci saranno anche tutti i nuovi acquisti giallorossi: da Caprari a Dabo.