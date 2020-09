Il Benevento "studia" come limitare l'Inter Conte cambia molti uomini rispetto alla Fiorentina, Inzaghi rimodella l'undici di partenza

Giocare tre partite in nove giorni è un problema per chiunque, anche per chi, come l'Inter, ha un organico che potrebbe affrontare non uno, ma due campionati contemporaneamente. E così, nonostante le vittorie ottenute rispettivamente contro Fiorentina e Sampdoria, sia Conte che Inzaghi stanno pensando a rimodellare l'undici di partenza.

L'Inter ha di nuovo l'olandese De Vrij da porre al centro della difesa, per cui Bastoni dovrebbe tornare a sinistra con la riconferma di D'Ambrosio a destra. Potrebbe dunque uscire proprio Kolarov. Conte potrebbe persino rinunciare al trequartista tornando ad un più lineare 3-5-2. Così a centrocampo potremmo vedere Vidal, Brozovic e Barella, ma con una scelta praticamente infinita anche per le eventuali sostituzioni (Gagliardini, Sensi, Naingolan). Sulle corsie esterne il marocchino Hakimi a destra e Young a sinistra. La novità potrebbe esserci in attacco, dove il «Niño Maravilla» Sanchez insidia il posto a Lautaro Martinez. Conte ragionerà anche nell'ottica della prossima partita che lo aspetta, che sarà contro la Lazio. D'altro canto il Sanchez visto contro la Fiorentina è in grado di fare la differenza come il compagno di squadra argentino e di formare una coppia da sogno con Romelu Lukaku.

Pippo Inzaghi avrà di che arrovellarsi il cervello per fermare una simile corazzata. Per altro lui che ha fatto la storia del Milan sentirà in particolar modo la sfida che avrà le sembianze di un derby. Le scelte sono da fare. Ma qualcosa si può cominciare ad anticipare. In difesa, confermata la coppia Glik-Caldirola, dovrebbe esordire a destra Christian Maggio, facendo scivolare a sinistra il match winner di Marassi, Letizia. Avere in difesa un uomo esperto come Maggio potrebbe essere un'arma in più. A centrocampo potrebbe partire titolare Hetemaj, uno abituato a lottare contro chiunque. A scivolare in panchina potrebbe essere inizialmente Dabo. Dunque il finnico farebbe reparto con Schiattarella e Ionita. Anche sulle fasce potrebbe esserci una novità. A destra dovrebbe cominciare ancora Roby Insigne, con Iago Falque appena arrivato. A sinistra Sau potrebbe spuntarla su Caprari. Il sardo ha già segnato tre gol all'Inter, indimenticabile la doppietta realizzata a San Siro con la maglia del Cagliari (2-2) il 18 novembre 2012. Punta centrale ancora Gabriele Moncini, che a Superpippo è piaciuto molto a Genova. Il centravanti toscano è in condizioni fisiche ottomali, contrariamente a Lapadula che deve ancora lavorare molto per raggiungere la forma migliore. In una partita in cui servirà tanta forza fisica, non c'è praticamente scelta.