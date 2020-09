Benevento - Inter, Conte: "Sarà una gara tosta" Il tecnico nerazzurro: "Il Benevento è un gruppo solido, bisognerà stare attenti"

L'Inter è pronta a dare il via alla spedizione di Benevento. Il tecnico nerazzurro ha presentato il match in conferenza stampa, mettendo in guardia i suoi sulle possibili insidie che troveranno al Vigorito:

"Mi aspetto una gara tosta sotto tutti i punti di vista. L'anno scorso il Benevento ha dato vita a una grande stagione, vincendo la serie B con grande merito. Ha dalla sua un allenatore con il quale ho condiviso tante emozioni. Inzaghi sta facendo bene, è un malato di calcio come me e tra l'altro è molto preparato. Sono contento per lui, la sua squadra ha dimostrato grande carattere a Genova, lasciando intendere di essere un gruppo solido e compatto. Dovremo stare attenti".