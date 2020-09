Benevento, Schiattarella: "Una lezione che ci servirà" Il centrocampista giallorosso: "Partiamo da questa sconfitta, ne dobbiamo uscire più forti"

Prima sconfitta stagionale per il Benevento contro la corazzata Inter. Al termine dell'incontro, Pasquale Schiattarella si è soffermato su quanto visto al Vigorito:

“Abbiamo incontrato una delle squadre più forti del campionato. Questa lezione di calcio ci servirà per il nostro cammino. Sappiamo il nostro obiettivo e siamo consapevoli degli errori commessi, ne faremo tesoro in vista dei prossimi impegni. Dobbiamo lavorare duramente, anche se avessimo vinto. Non ci abbattiamo per questo risultato. Siamo una squadra costruita per salvarsi, sono arrivati dei nuovi innesti e lavoriamo giorno dopo giorno per conquistare la salvezza”.

BOLOGNA – “Non ci sarà nessun condizionamento. Siamo solo alla seconda partita, tra l’altro giocata contro l’Inter. Domenica dovremo migliorare l’approccio alla gara, non possiamo permetterci il lusso di subire gol alla prima occasione. Questa è una categoria che non perdona: non è facile ribaltarla contro questi campioni. Bisogna rimboccarsi le maniche e da domani penseremo alla sfida con il Bologna”.

SPIRITO - “Partiamo da questa sconfitta, ne dobbiamo uscire più forti. In passato ne ho perse di partite del genere, poi il giorno dopo ci siamo uniti sempre di più fino a raggiungere la salvezza. Bisogna rifarsi subito per riprendere il cammino verso l’obiettivo”.