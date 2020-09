Caprari: "Una batosta positiva. Ora pensiamo al Bologna" L'esterno offensivo, autore di due gol: "Non è importante la mia prestazione, ma il risultato"

E’ stato l’autore della doppietta giallorossa, la sua prima con la maglia del Benevento. E’ stata una serata importante per Gianluca Caprari, ma il risultato finale oscura le due marcature:

“L’Inter lotta per lo scudetto, mentre noi per la salvezza: questa è una differenza evidente. Sono contento per la batosta, almeno domenica sappiamo cosa ci aspetta. Certo, mi ha fatto molto piacere fare gol, per un attaccante è fondamentale, ma è molto più importante l’obiettivo di squadra. Domenica non dovremo affatto sbagliare contro il Bologna. Il pubblico? Giocare senza di loro è molto difficile, speriamo che lo stadio possa riaprirsi totalmente perché il sostegno dei nostri tifosi è molto importante”.

LAPADULA – “Deve stare tranquillo, adesso non è ancora al massimo. Sta lavorando davvero molto bene. Lui è Moncini sono due attaccanti importanti. Con Lapadula mi sono trovato benissimo a Pescara, ci conosciamo e questo è un aspetto senz’altro positivo anche per il gruppo”.

SPOGLIATOIO – “Dopo la partita c’era silenzio. Perdere non è bello, però siamo vogliosi di rifarci. Ciò che è successo deve servire per il futuro del campionato, soprattutto quando affrontiamo le grandi squadre. Risultati del genere ti fanno capire cosa significhi giocare in serie A: è una batosta positiva”.

ATTEGGIAMENTO – “Abbiamo provato a prenderli alti, ma è stato molto difficile perché loro lanciavano Lukaku e uscivano sempre. A Genova abbiamo dato vita a una partita aggressiva: la Sampdoria aveva meno qualità quindi riuscivamo meglio a giocare e a recuperare la palla. Domenica ci sarà una partita molto importante in casa, dobbiamo fare quanto fatto a Marassi e metterci più cattiveria per tornare alla vittoria”.