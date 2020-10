Benevento, nuovo murale al Rione Libertà dedicato alla Strega Raffigurati i protagonisti delle ultime tre promozioni

E' stato svelato il nuovo murale realizzato al Rione Libertà e dedicato al Benevento Calcio. L'iniziativa è stata intrapresa da un gruppo di residenti di via Duca D'Aosta per omaggiare il sodalizio giallorosso e rendere onore ai protagonisti delle ultime tre promozioni, le quali hanno permesso di approdare al massimo campionato italiano. Nell'opera sono rappresentati i fratelli Vigorito, oltre ai tecnici Auteri, Baroni e Inzaghi con la scritta: pensa, credi, sogna e osa. Una iniziativa che sta riscuotendo molto successo tra i tifosi, pronti a immortalare il murale con numerose foto. A realizzarlo gli artisti Domenico Tirino e Katia Ceccarelli, in arte NAF-MK, già artefici dell'omaggio dedicato a Carmelo Imbriani in via Massimo D'Azeglio e promosso dalla Curva Sud.