Con il Bologna nuova apertura, ma si attende l'ok di De Luca Il Benevento potrebbe avere ancora una volta i tifosi al suo fianco, anche se in misura ridotta

I tifosi del Benevento potranno varcare nuovamente i cancelli del Vigorito, anche se in misura ridotta. Il sodalizio giallorosso ha intenzione di confermare la procedura vista con l'Inter, con mille biglietti che saranno destinati metà ai sostenitori e l'altra metà agli sponsor. Domani si deciderà se chiudere la prevendita ai cinquecento presenti con l'Inter, in modo da permettere ad altri vecchi abbonati di poter essere presenti nel settore Distinti o se sarà possibile usufruire della vendita libera per tutti. E' chiaro che, al di là della volontà della società, servirà il benestare della Regione con un decreto che permetterà di effettuare l'apertura parziale. Il club cercherà di sollecitare il governatore De Luca, in modo da velocizzare i tempi e organizzare al meglio tutto l'iter procedurale, sia in termini di prevendita che soprattutto a livello organizzativo per garantire tutte le misure di sicurezza anti covid all'interno dell'impianto.