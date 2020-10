Benevento, in Coppa c'è l'Empoli il 28 ottobre La squadra toscana si è sbarazzata del Renate. La sfida cade tra quelle con Napoli e Verona

(f.s.) Con la vittoria ottenuta ieri sul Renate, l'Empoli si è guadagnato l'accesso al terzo turno di Coppa Italia, dove troverà ad attenderlo il Benevento. Dunque la squadra giallorossa conosce il nome dell'avversario che ospiterà mercoledì 28 ottobre al suo esordio nella competizione tricolore. Come è risaputo, sulla strada del Benevento si erano poste Avellino, Renate ed Empoli. Il Renate ha eliminato gli irpini e ieri sera i toscano hanno fatto fuori la formazione brianzola.

Per il Benevento un'incombenza non di poco conto contro la squadra di Alessio Dionisi, ex trainer del Venezia, e dell'ex Bandinelli, che va ad inserirsi tra la partita casalinga contro il Napoli (25 ottobre) e quella in trasferta a Verona (1 novembre). D'altro canto è questo ilritmo forsennato della stagione in corso, che non dà respiro a nessuno.