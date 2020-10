Benevento, Barba verso il forfait con il Bologna Problema al polpaccio per il difensore giallorosso

E' subito ripreso il lavoro del Benevento. I giallorossi, dopo la sconfitta rimediata ieri al Vigorito contro l'Inter, sono tornati ad allenarsi sul manto erboso dell'Imbriani. Lavoro defaticante per coloro che hanno sfidato la truppa di Antonio Conte, mentre tutti gli altri sono stati impegnati con lo staff tecnico. Le attenzioni sono state rivolte tutte su Federico Barba: il difensore è uscito malconcio dal campo ed era reduce da qualche settimana di fermo. Le prime valutazioni effettuate dallo staff medico hanno messo in risalto un problema muscolare, precisamente al polpaccio. A questo punto appare molto complicata la presenza del calciatore capitolino per la partita di domenica, con Foulon che già si tiene pronto per marcare la seconda presenza dal primo minuto nel massimo campionato italiano. Buona condizione, invece, per capitan Maggio che da domani si allenerà regolarmente, quando i giallorossi si ritroveranno nel pomeriggio per focalizzarsi sul Bologna a partire dalla classica seduta in sala video, in modo da studiarne pregi e difetti.