Benevento, la Sud realizza un murale in onore della città Spunta un'altra opera in via Cavour

La città di Benevento, e in particolare il Rione Libertà, si sta abbellendo giorno dopo giorno con dei murales che mettono in risalto l'amore per il territorio e per la squadra cittadina. Dopo l'opera realizzata in via Duca D'Aosta, raffiguranti i protagonisti delle ultime promozioni conquistate dalla Strega, ieri sera è stato inaugurato un altro lavoro di grande impatto, sito in via Cavour. Lo stesso mostra in bella vista i monumenti più importanti di Benevento, con la dormiente del Sannio che ne fa da sfondo. A trionfare sono i colori giallorossi che, oltre a essere un rimando al sodalizio sannita, conferiscono anche un effetto di "tramonto".

Il murale è stato realizzato da Scognart su richiesta della Curva Sud. Gli ultras della Strega, che hanno collaborato attivamente anche per l'opera di via Duca D'Aosta, continuano mettere in primo piano la grande passione che li contraddistingue, nonostante la triste situazione che vede le porte degli stadi chiusi a causa della pandemia. Nell'attesa di poter tornare a incitare il Benevento, continuano a svolgere delle azioni importanti e apprezzate dalla comunità.