Benevento, convocati tre calciatori nelle rispettive Nazionali Altri impegni in Nations League per Glik e Ionita

Nuova esperienza in nazionale per Glik, Ionita e Dabo. Il difensore polacco, già capitano nelle scorse due gare contro Olanda e Bosnia-Erzegovina, è stato selezionato dal CT Brzeczek per i tre match di Nations League contro la Finlandia (7 ottobre a Gdansk), gli azzurri di Roberto Mancini sempre a Gdansk il prossimo 11 ottobre e, infine, la Bosnia-Erzegovina di Dzeko (14 ottobre). Il centrocampista moldavo dal 5 al 14 ottobre sarà impegnato in Nations League contro Italia, Grecia e Slovenia. Due le amichevoli, invece, che attendono il centrocampista burkinabè con la sua nazionale, contro il Congo il prossimo 9 ottobre e contro il Madagascar tre giorni dopo.