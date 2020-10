DIRETTA | Benevento - Bologna, cronaca testuale in tempo reale Al "Vigorito" la gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A

In diretta dallo stadio "Vigorito" Benevento - Bologna, valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Benevento - Bologna 0-0 (54')

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Iago Falque; Moncini (pt 15' Lapadula). A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Maggio, Tuia, Dabo, Improta, Insigne, Di Serio, Sau. Pstina. All.: F. Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel (pt 19' Danilo), Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Denswil, Orsolini, Dominguez, Santander, Sansone, Mbaye, Baldursson, Kingsley, Vignato. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Sozza della sezione di Seregno. Assistenti: Alassio della sezione di Imperia e Perrotti della sezione di Campobasso. Quarto ufficiale: Abbattista della sezione di Molfetta. VAR: di Bello della sezione di Brindisi. AVAR: Fiorito della sezione di Salerno.

Note: Angoli: 6-5. Recupero: pt 3'.

Secondo tempo

4' - Palacio mette in mezzo un pallone velenoso, si salva in extremis la retroguardia del Benevento.

1' - Palacio colto in posizione di fuorigioco.

1' - Si riparte senza cambi.

Primo tempo

48' - Finisce il primo tempo. Si va al riposo sul risultato di 0-0. Montipò provvidenziale in almeno un paio di circostanze nella prima frazione di gioco.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Bologna vicino al vantaggio. Danilo, lasciato colpevolmente solo, svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Alto.

41' - Skov Olsen pescato in area di rigore lascia partire un rasoterra: centrale, Montipò la fa sua.

40' - Montipò è di nuovo reattivo, esce dai pali e respinge uno spiovente di Barrow.

40' - Schiattarella cerca un compagno in area di rigore, ma il suo traversone è fuori misura.

36' - Ci prova Schouten, la difesa del Benevento fa buona guardia: angoo.

31' - Skov Olsen ci prova dai venticinque metri, palla di poco sul fondo.

30' - Due corner di fila per il Benevento, che aumenta la sua pressione in area di rigore avversaria.

28' - Ancora Montipò! Barrow incrocia il diagonale alla sinistra dell'estremo difensore sannita, che si supera prolungando in calcio d'angolo. Allontana la difesa.

27' - Partita maschia, non mancano i contatti decisi.

24' - Mischia e azione confusa in area di rigore, protesta il Bologna, che invoca un penalty, Sozza lascia correre.

19' - Medel deve abbandonare il rettangolo di gioco, dentro Danilo.

17' - Infortunio anche nel Bologna. Medel è a terra dolorante. Interviene lo staff medico. Una brutta notizia per gli ospiti, già decimati in difesa.

15' - Moncini fa cenno che non ce la fa a continuare. Sveste rapidamente la pettorina ed entra in campo Lapadula.

15' - Tegola per il Benevento. Mocinini a terra dopo il colpo ricevuto da un avversario, sembra, però, un problema all'inguine più che relativo a un contatto.

12' - Super Montipò su colpo di testa da distanza ravvicinata di Soriano,

11' - Ci prova Svanberg, palla contrata in calcio d'angolo.

10' - Il Bologna preme, ma il Benevento tiene bene il campo.

5' - Bologna pericoloso. Skov Olsen tocca all'indietro per Soriano, conclusione di prima intenzione dal limite dell'area di rigore, di poco alta sulla traversa.

4' - Avvio accorto, ma senza rinunciare ad attaccare da parte del Benevento. Letizia prova un cambio di gioco, ma è impreciso. Schiattarella si fa sentire a centrocampo.

3' - Punizione dalla trequarti, Barrow mette in mezzo, fa buona guardia la difesa sannita.

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo. Sta per iniziare Benevento - Bologna.

Pre-partita

0' - Tre minuti al calcio d'inizio. Il Benevento ritrova in massima Serie il Bologna, che nell’agosto 2017 tenne a battesimo i giallorossi in Serie A. Finì 1-0 per gli emiliani. Decisivo un gol di Donsah.

0' - Inzaghi manda in campo dal primo minuto Iago Falque, rimasto in panchina nella sfida con l'Inter. Moncini viene confermato come riferimento offensivo, alle sue spalle, ci sarà anche Caprari. Mihajlovic punta ancora forte su Hickey affidandogli nuovamente il presidio della fascia mancina. Il tecnico dei felsinei deve fare i conti con un'autentica emergenza in difesa: la coppia centrale davanti a Skorupski è composta da Tomiyasu e Medel.

0' - Tutto pronto per Benevento - Bologna, valida per la terza giornata del campionato di Serie A. La strega vuole tornare a muovere la classifica dopo il 2-5 casalingo con l'Inter approfittando del secondo turno consecutivo tra le mura amiche; i rossoblù dare continuità ai risultati in seguito al 4-1 rifilato al Parma nel derby al "Dall'Ara" con cui hanno cancellato il k.o. per 2-0 al debutto contro il Milan. Mille spettatori sugli spalti del "Ciro Vigorito". Giornata soleggiata.